La Juventus espugna l’Olimpico e si laurea campione d’inverno: Demiral e Ronaldo affondano la Roma (Di domenica 12 gennaio 2020) E’ terminata 1-2 la gara dello stadio Olimpico. La Juventus supera la Roma grazie alla marcature di Demiral e Ronaldo, conquistando il titolo di campione d’inverno ai danni dell’Inter. Per i bianconeri è una vittoria chiave all’interno della lotta Scudetto: con questi tre punti, oltre a scavalcare i neroazzurri, la compagine di Sarri tiene a distanza la Lazio e spegne le speranze di rimonta proprio dei giallorossi. Primo Tempo – La gara è indirizzata subito sin dai primi minuti. Demiral al 3′ porta in vantaggio i bianconeri spingendo in rete un cross su punizione di Dybala. La Roma accusa il colpo e non riesce nemmeno a rialzare la china: Dybala ne approfitta, sfrutta una clamorosa dormita di Veretout e si procura un calcio di rigore. Ci pensa Cristiano Ronaldo a realizzare il penalty, firmando il raddoppio e salendo a quota 14 gol stagionali. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

