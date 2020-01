La Guerra è Finita, anticipazioni della nuova fiction di Rai 1 in partenza il 13 gennaio (Di domenica 12 gennaio 2020) La Guerra è Finita su Rai 1 dal 13 gennaio trama e anticipazioni Come tornare a vivere dopo l’orrore dell’olocausto? se questa domanda può essere forte e importante per gli adulti lo è ancora di più per i più piccoli, bambini e adolescenti che hanno vissuto l’orrore dei campi di concentramento e che ora non hanno più nessuno su cui fare affidamento. La Guerra è Finita è un dramma in 4 parti che racconta una storia di bambini e ragazzi nell’Italia dell’immediato secondo dopo Guerra. Diretta da Michele Soavi, creata da Sandro Petraglia prodotta da Palomar e Rai fiction, la serie è stata interamente girata nella provincia di Reggio Emilia e ricostruisce il trauma del dopoGuerra di chi è riuscito a sopravvivere all’Olocausto e deve trovare il modo di tornare alla vita. La Trama La Guerra è Finita inizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui i ... Leggi la notizia su dituttounpop

