La grande nevicata dell’85 | dopo 35 anni e il climate change il mondo si scioglie

Meteo Amarcord - la grande nevicata del 17 Dicembre 2010 : gran parte d’Italia venne sommersa dalla “Dama Bianca” : Soffia un caldo scirocco sull’Italia in queste ore, con temperature tipicamente autunnali: per il quarto giorno consecutivo, abbiamo valori massimi superiori ai +20°C su gran parte del Paese e addirittura oggi si sono registrate massime ben superiori ai +15°C su gran parte del Centro/Nord, come se fossimo addirittura a Settembre. Eppure in questi stessi giorni di metà Dicembre di appena nove anni fa, nel 2010, una delle più grandi ...

Allerta NEVE - inizia un’altra grande nevicata sulle Alpi già sommerse : accumuli record - tutte le FOTO in diretta : Nuova Allerta Meteo per la NEVE sulle Alpi. Siamo a metà Novembre eppure gli accumuli nivometrici sono già eccezionali su tutto l’arco Alpino, grazie al flusso di correnti sciroccali che in questa stagione sta determinando continue intense e abbondanti nevicate sul versante meridionale dell’arco Alpino, quindi in Italia. Il nuovo peggioramento imminente già da stasera determinerà importanti nevicate in modo particolare al confine tra ...