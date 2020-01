La Germania cede al ricatto di Erdogan: nuovi soldi ad Ankara (Di domenica 12 gennaio 2020) Per evitare di avere a che fare con nuove ondate di migranti è necessario che l’Unione Europea offra alla Turchia altri miliardi di euro, dopo gli ingenti prestiti di denaro già versati ad Ankara nel corso degli ultimi anni: è questa, in sostanza, la ricetta che la Germania vorrebbe prescrivere a Bruxelles e, di riflesso, a tutti gli Stati membri dell’Ue. Come ha sottolineato anche il quotidiano La Verità, le intenzioni di Angela Merkel sono serissime. L’obiettivo di Berlino è quello di convincere Recep Tayyip Erdogan a non smettere di trattenere i milioni di profughi siriani ammassati nel territorio turco. La paura è tanta perché qualora il Sultano decidesse davvero di aprire le frontiere del suo Paese – ha più volte minacciato di farlo – il continente europeo sarebbe invaso da una vera e propria ondata di migranti. Ricordiamo che al momento la Turchia “trattiene” ... Leggi la notizia su it.insideover

