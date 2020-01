La frantumazione della famiglia travolgerà l'Europa (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesco Alberoni Sono molti gli indicatori che l'intera società occidentale sia in difficoltà, qualcuno pensa addirittura che sia in una fase di decadenza e di sfacelo. Con la fine della Guerra fredda la Russia è rinata come nazione e ha conservato il suo ruolo di superpotenza. Nel frattempo si ricomponeva la Cina che è diventata la seconda potenza militare. La terza protagonista è l'India che per la prima volta della sua storia millenaria si è unificata sotto un'ideologia nazionalista. Anche gli Usa hanno seguito la strada della nazionalizzazione e impongono dovunque le loro imprese, i loro modelli di commercio, di comunicazione e di vita. L'Europa invece è rimasta frantumata e si è ridotta ulteriormente con la Brexit. Quelli europei sono tutti Stati debolissimi e incapaci di una politica economica, di difesa, e demografica. Nazioni come l'Italia rischiano di subire una ... Leggi la notizia su ilgiornale

