La febbre del sabato sera non è per la cultura: Johnny Depp (con Maria De Filippi) ‘batte’ Alberto Angela (Di domenica 12 gennaio 2020) Il 2020 del prime time del sabato sera parte con l’impennata di ascolti per Mediaset. La prima puntata di ‘C’è posta per te’, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi, ottiene un risultato da record: oltre 5,9 milioni di spettatori per Canale 5, con uno share del 30,2%. Battuta la concorrenza di Alberto Angela che con le sue ‘Meraviglie’ (in onda su Rai 1) dai tetti di San Marco a Venezia si ferma al 17,6%. Gli ascolti tv 11 gennaio, dunque, premiano anche la mossa del Biscione di ospitare il divo di Hollywood Johnny Depp. LEGGI ANCHE > Don Matteo sbaraglia la concorrenza: da solo fa più ascolti di Mediaset e delle altre reti Rai Non è successo come all’inizio dello scorso autunno quando la puntata di Ulisse, andata in onda sabato 28 settembre su Rai 1, riuscì nell’impresa di ottenere più ascolti (sia in termini di spettatori che di share) del ... Leggi la notizia su giornalettismo

