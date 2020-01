La Cavese si regala l’impresa: tre reti contro l’imbattuta Reggina (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiComincia col botto il 2020 della Cavese. La compagine di Sasà Campilongo annienta l’imbattuta Reggina con un 3 a 0 che non ammette repliche. Per la squadra di Mimmo Toscano, capolista indiscussa del girone C di serie C, è il primo ko stagionale (ultima squadra del panorama calcistico italiano a perdere la propria imbattibilità). L’impresa si materializza al “Romeo Menti”, dove i metelliani prevalgono nettamente al termine di una gara che, a prescindere dall’epilogo stagionale, rimarrà storica per l’intera comunità di Cava de’ Tirreni. Il 3 a 0 si materializza grazie alle reti di Matera, destro dalla distanza che colpisce il montante e si insacca alle spalle di Guarna. Reazione sostanzialmente timida della Reggina e primo tempo che si chiude con una conclusione di Corazza su palla di De Rose che non impensierisce ... Leggi la notizia su anteprima24

