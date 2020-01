Katia Ricciarelli rivela: «Quando ho tentato il suicidio…» (Di domenica 12 gennaio 2020) Ospite di “Verissimo” il programma del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, Katia Ricciarelli. La cantante nonché anche nota attrice ha rivelato durante l’intervista alcuni aneddoti del suo passato. Confidenze che tracciano una vita non molto semplice quella vissuta dall’ex moglie di Pippo Baudo tanto da emozionare il pubblico presente in studio. Un percorso complesso che inizia proprio dalla sua infanzia cresciuta senza un padre ma tutelata da una mamma molto forte. È stata proprio lei ha trasmetterle l’amore per il canto, infatti sono molti gli episodi che ricordano alcuni frammenti di vita sereni soprattutto Quando cantavano insieme. Katia ha avuto modo di conoscere suo padre solo in età adulta ma l’incontro è avvenuto casualmente. Il soprano si trovava in ospedale durante un suo concerto dedicato ai malati e fra quelle ... Leggi la notizia su velvetgossip

