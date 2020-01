Juventus, Sarri: «Male la gestione del risultato, potevamo fare di più» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate dallo Stadio Olimpico da Maurizio Sarri dopo il fischio finale di Roma Juventus Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria della Juventus in casa della Roma che ha permesso ai bianconeri di chiudere il girone d’andata con il primo posto. «Abbiamo fatto bene per 60′. Dobbiamo mettere in conto la sofferenza del giocare contro la Roma. Non mi è piaciuta la gestione del risultato, c’erano i presupposti per fare Male. Siamo andati tre volte in 3 contro 1, potevamo fare di più. Soffrire a Roma è inevitabile, ma siamo contenti dei tre punti presi su un campo difficilissimo. Dobbiamo migliorare nella gestione. Abbiamo preteso di palleggiare invece di continuare a pressare. Convinto da Ramsey e Rabiot? Sono giocatori in crescita, partita dopo partita danno qualcosa in più. Hanno ancora dei ... Leggi la notizia su calcionews24

