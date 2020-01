Juventus, Paratici: «Rugani sottovalutato. Non essendo fashion…» (Di domenica 12 gennaio 2020) Fabio Paratici prende le difese di Daniele Rugani: ecco le dichiarazioni del CFO della Juventus sul difensore Nel corso del suo intervento ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici ha scacciato via l’ipotesi di una cessione di Rugani. Ecco le parole del dirigente della Juventus. «Escluderei una partenza di Rugani, dobbiamo vedere anche ciò che accade con Chiellini. E’ un giocatore importante, ha giocato più di 100 partite con noi e ha vinto tanti trofei, questo spesso lo dimentichiamo. Ha sempre giocato più del 50% delle gare. Non essendo troppo fashion, non andando sulle prime pagine dei giornali di gossip, non avendo i tatuaggi e parlando poco a volte penso che sia sottovalutato». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

