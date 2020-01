Juve campione d’inverno. Zaniolo infortunato esce in lacrime: si è rotto il crociato destro (Di domenica 12 gennaio 2020) La Juventus chiude in vetta e da sola il girone di andata di Serie A (+2 sull’Inter) vincendo 1-2 a Roma contro la squadra di Fonseca. Decisivo l’impatto sulla gara dei bianconeri che segnano due volte nei primi 10 minuti con Demiral (3′) e Ronaldo (rigore al 10′). La Roma, alla seconda sconfitta interna consecutiva dopo quella contro il Torino, rientra nella ripresa con il rigore di Perotti (67′) dopo un palo di Dzeko, ma non evita il ko. I giallorossi sono sempre quarti, ma pari merito con l’Atalanta. E la Lazio, terza, si allontana a +7. Gravi infortuni per Demiral e Zaniolo, uscito in lacrime e costretto a operarsi domani per la rottura del crociato del ginocchio destro. Partenza micidiale La Juve aderisce al match come una ventosa e la Roma finisce presto sotto un macigno, quasi senza accorgersene. In 10 minuti la squadra di Fonseca ne ... Leggi la notizia su open.online

