Jennifer Lopez & Kendall Jenner | ed è sempre Jungle dress

Indimenticabile: Jennifer Lopez l'aveva indossato per la prima volta ai Grammy Awards 2000 e fu un successo planetario. Tutti parlavano di quell'abito Jungle di Versace, diventato poi iconico, tanto che, rimasto negli occhi di tutti, Donatella Versace decise di usarlo, con qualche aggiornamento, per la chiusura della sfilata Primavera/Estate 2020 durante la settimana della moda milanese. Ed ora eccola di nuovo la giungla verde di Donatella Versace, che ha richiamato Jennifer Lopez per la campagna Primavera-Estate 2020 del marchio, accanto alla bella Kendall Jenner, ...

