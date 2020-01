Jennifer Garner, «mamma no profit» (nonostante «l’assegno» del figlio) (Di domenica 12 gennaio 2020) Jenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceJenifer Garner, mamma feliceCentosessantotto dollari e quarantadue centesimi. Scritto per esteso, come in ogni assegno circolare che si rispetti. È questa la cifra – circa 150 euro – che Jennifer Garner ha ricevuto scherzosamente in dono dal figlio Samuel. La causale? «Essere mia mamma», ha specificato il bambino, 8 anni il prossimo mese, terzogenito dell’attrice e di Ben Affleck dopo Violet Anne (15) e Seraphina Rose Elizabeth (11). «All’apparenza, mettere al mondo e crescere qualcuno è stato valutato 168,42 dollari», scrive Jennifer sulla sua pagina Instagram, postando l’immagine del buffo assegno compilato e firmato dal piccolo Sam. «Io però lo farei anche gratis», aggiunge negli ... Leggi la notizia su vanityfair

