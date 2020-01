Italia e Francia litigano sulla ferrovia di confine e la Val Roja rimane senza collegamenti. Appello dei sindaci: “Economia territorio al collasso” (Di domenica 12 gennaio 2020) Da dieci anni in Val Roja si lotta per salvaguardare una strada e una ferrovia. Il territorio collega le Alpi piemontesi al mare della Costa Azzurra e della Riviera Ligure e dal punto di vista politico è amministrato dalla Francia per l’80% della sua estensione. La ferrovia è tuttavia a carico dell’Italia per via della convenzione del 1970 che prevedeva le spese di manutenzione della linea come ricompensa per i danni di guerra. Una sorta di indennizzo dovuto, anche in considerazione dei danni causati dalle truppe tedesche in ritirata che ritennero opportuno minare e distruggere ponti e gallerie, che però l’Italia ha deciso unilateralmente di non rispettare più a partire dal 2011. Lo strattone ha portato a una contrattazione che rischia di mettere la parola fine alla tratta transfrontaliera, che necessita urgentemente di lavori di messa a norma. Alla fine l’Italia ha perso il braccio di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

