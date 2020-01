Israele, scontro tra il ministro della Giustizia e quello dell’Istruzione sulle coppie Lgbtq+ (Di domenica 12 gennaio 2020) Il ministro della Giustizia israeliano Amir Ohana ha aspramente criticato il suo collega Rafi Perez, ministro dell’Istruzione (nonché rabbino e leader del partito confessionale “Focolare ebraico”) per le recenti dichiarazioni omofobe, rilasciate in un’intervista al quotidiano israeliano Yediot Ahronot. Perez, nel corso dell’intervista, ha dichiarato: «Ringraziando il cielo i miei figli sono cresciuti in un ambiente naturale e sano e mettono su le proprie famiglie basandosi su valori ebraici», sottolineando come il concetto di «famiglia normale» si possa applicare unicamente a un nucleo familiare basato «su un uomo e su una donna», ribadendo: «Non abbiamo bisogno di vergognarci di vivere in questo modo naturale». Immediata la replica dei sindaci di Tel Aviv, Herzliya e Givatayim e del presidente dell’associazione degli insegnanti Ran Erez che, di comune accordo, ... Leggi la notizia su open.online

