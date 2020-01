Isole Eolie: da domani in servizio nuovo aliscafo (Di domenica 12 gennaio 2020) Da domani entrerà in servizio il nuovo aliscafo “Carmen M” della Liberty Lines: collegherà Lipari, Salina e Vulcano con Milazzo. L’imbarcazione è stata interamente progettata e costruita nel cantiere navale di Trapani della Liberty Lines: l’aliscafo Admiral 250, dotato di bar, TV, impianto stereo ed aria condizionata, può ospitare fino a 215 passeggeri dislocati in 3 diversi ponti ed ha una velocità di 36 nodi.L'articolo Isole Eolie: da domani in servizio nuovo aliscafo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

robymessi65 : RT @VisitSicilyOP: Buona #domenica Amici. Avete mai provato la magia ??dell’inverno alle Isole Eolie? #Panarea #Aeolianislands #messina #vi… - mago_pirrello : RT @VisitSicilyOP: Buona #domenica Amici. Avete mai provato la magia ??dell’inverno alle Isole Eolie? #Panarea #Aeolianislands #messina #vi… - amata_giulia : RT @VisitSicilyOP: Buona #domenica Amici. Avete mai provato la magia ??dell’inverno alle Isole Eolie? #Panarea #Aeolianislands #messina #vi… -