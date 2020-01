Iraq, quattro razzi colpiscono la base americana: feriti 4 soldati iracheni (Di domenica 12 gennaio 2020) Iraq, quattro razzi colpiscono la base americana: feriti 4 soldati iracheni quattro razzi sono stati sparati contro una base aerea militare in Iraq dove sono di stanza truppe americane. Almeno quattro soldati iracheni sono rimasti feriti dai razzi contro la base di Al-Balad. Ad annunciarlo le forze armate di Baghdad. L’attacco è avvenuto nel giorno in cui il leader di Hezbollah in Libano, Hassan Nasrallah, uno dei più importanti alleati di Teheran nella regione mediorientale, ha dichiarato che l’attacco dell’Iran contro le forze Usa alla base irachena di al-Asad, l’8 gennaio, “significa che tutte le basi americane sono un obiettivo”. Intanto quasi tutte le truppe americane hanno lasciato la base negli ultimi giorni, con il montare della crisi con l’Iran dopo l’uccisione del generale Qassam Soleimani. Leggi anche: Guerra Usa-Iran: tutta la storia in versione breve, media e ... Leggi la notizia su tpi

