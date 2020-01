Iraq, 8 razzi colpiscono base con truppe Usa: almeno 4 soldati feriti. Pentagono smentisce Trump: “Nessuna prova di attacchi imminenti” (Di domenica 12 gennaio 2020) Otto razzi sono stati sparati contro la base aerea militare Balad, in Iraq, dove sono di stanza anche truppe americane. almeno quattro soldati iracheni, secondo quanti riferito dalle forze armate di Baghdad, sono rimasti feriti, anche perché quasi tutte le truppe americane hanno lasciato la base nelle ultime ore. L’attacco è avvenuto nel giorno in cui il leader di Hezbollah in Libano, Hassan Nasrallah, uno dei più importanti alleati di Teheran nella regione mediorientale, ha dichiarato che l’attacco dell’Iran contro le forze Usa alla base irachena di al-Asad, l’8 gennaio, “significa che tutte le basi americane sono un obiettivo”. Intanto, il capo del Pentagono, Mark Esper, smentisce le dichiarazioni di Trump riguardo a un ipotetico piano del generale Qassem Soleimani per attaccare quattro ambasciate americane: “Non ho visto prove del genere”. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

