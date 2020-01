Iran: studenti si rifiutano di calpestare le bandiere di Israele e Stati Uniti – Video (Di domenica 12 gennaio 2020) Durante il secondo giorno di proteste universitarie contro i pasdaran e l’ayatollah Khamenei circola un Video, pubblicato dall’account Twitter @mamlekate, dove alcuni manifestanti eviterebbero di calpestare la bandiera israeliana e quella americana dipinte per strada. Secondo quanto riportato nel tweet i manifestanti avrebbero rifiutato di calpestarle dimostrando come stiano cadendo certe «tradizioni ideologiche» Iraniane. Non è l’unico Video che circola su questa vicenda. Un altro è stato ripreso anche da Memri.org sempre il 12 gennaio 2020 pubblicandolo in un articolo dal titolo «Students at Beheshti University of Tehran Refuse to Walk Over U.S., Israel Flags, Boo People Who Do». Dall’articolo di Memri leggiamo che il Video sarebbe stato registrato nei pressi della Shahid Beheshti University di Teheran e che i manifestanti, attenti a non calpestare ... Leggi la notizia su open.online

eziomauro : Iran ammette: aereo abbattuto per 'errore umano'. Rouhani: 'Imperdonabile'. Studenti in piazza cont… - Agenzia_Italia : #Iran Secondo un video, la cui veridicità non è confermata, a #Teheran gli studenti si sarebbero sottratti all'obbl… - SkyTG24 : Iran, studenti contro il regime. I pasdaran: 'Pronti a usare la forza' -