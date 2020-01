Insofferenza alla Vita di Palazzo, Harry e Meghan Rinunciano alla Famiglia Reale (Di domenica 12 gennaio 2020) Con un messaggio su Instagram, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno annunciato quello che tutti forse già prevedevamo: la loro rinuncia allo stato di “senior royals”, cioè membri della Famiglia Reale. Sul loro profilo hanno scritto: “Dopo molti mesi e discussioni interne, abbiamo scelto di fare una transizione quest’anno nell’iniziare a ritagliarsi un nuovo ruolo progressivo all’interno di questa istituzione. Abbiamo intenzione di fare un passo indietro come membri ‘senior’ della Famiglia Reale e di diventare finanziariamente indipendenti, mentre continuiamo a sostenere Sua Maestà la Regina”. Non è ancora chiaro se i due rinunceranno anche al loro titolo di Duchi di Sussex, comunque quello che abbandonano è il loro essere eredi al trono. La decisione è coerente con la loro Insofferenza alla Vita di Palazzo, mai veramente nascosta, e con il loro desiderio di ... Leggi la notizia su youreduaction

