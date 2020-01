Inquadriamo il Huawei Mate X: fiasco o successo per il pieghevole? (Di domenica 12 gennaio 2020) Credete che il Huawei Mate X sia stato un fiasco? Forse vi siete persi qualche passaggio, che il produttore cinese ci ha tenuto a precisare. Come riportato da 'gsmarena.com', il primo smartphone pieghevole del brand cinese è stato venduto 100 mila nell'arco di un mese, arrivando a quota 200 mila pezzi fino ai giorni nostri. L'OEM ha così dichiarato: se tutto venisse confermato, si tratterebbe di numeri estremamente interessanti, specie considerato il prezzo, esorbitante, di questo dispositivo (bisogna pure tenere presente che le scorte sono limitate, e che quindi è anche difficile trovare esemplari disponibili nell'immediato). Tuttavia, proprio per poter arrivare a quel volume di vendite, la quantità di Huawei Mate X potrebbe essere più elevata di quel che potessimo aspettarci per tutti i problemi che hanno caratterizzato il lancio ed ormai definitivamente alle spalle. In fondo, ... Leggi la notizia su optimaitalia

