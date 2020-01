Inizia male il nuovo anno per la DP Noleggi SG Volley (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Inizia nel peggiore dei modi il 2020 per le ragazze della DP Noleggi SG Volley, che nel big match di giornata, deludono le aspettative cedendo alle padrone di casa con un secco 3-0 che non ammette repliche. Mai in gara le sangiorgesi che probabilmente hanno offerto la peggior prestazione di questo torneo. Troppi gli errori e troppe le amnesie che hanno condizionato non poco la partita contro un Arzano cinico e determinato ad ottenere i tre punti. Un brutto stop quindi che dovrà essere dimenticato prima possibile visto che già mercoledì prossimo, sempre in trasferta, contro la formazione del temibile CUS Napoli, ci sarà una sfida molto importante dove le biancorosse non potranno permettersi ulteriori passi falsi. Queste le parole del Presidente Camerlengo a fine gara: “C’è molto rammarico per come è finita la gara. Le ragazze non ... Leggi la notizia su anteprima24

ilvaglio1 : San Giorgio del Sannio - Inizia male il 2020 della DP Noleggi SG Volley #pallavolo #DPNoleggiSGVolley #benevento - TRIESTEALLNEWS : La Samb in nove espugna il 'Nereo Rocco', inizia male il 2020 della Triestina - - nuunaaa_ : inizia a farli male e deve fermarsi o si accascia a terra (il suo tipo di operazione può metterci anche anni a non… -