Infortunio Zaniolo: stagione finita, addio Europei (Di lunedì 13 gennaio 2020) Roma, oltre al danno la beffa: Infortunio per Nicolò Zaniolo nella sfida contro la Juventus. Il giocatore esce in lacrime 21:18 – Pessime notizie in casa Roma: si ferma per Infortunio Nicolò Zaniolo nel match contro la Juventus. Il fantasista giallorosso si è fatto male al 32′ a seguito di un contrasto con de Ligt, che ha bloccato la cavalcata del talento della Nazionale. Sembra che il giocatore abbia sofferto un problema al ginocchio sinistro piuttosto grave. Il numero 22 ha abbandonato il campo in barella, scoppiando in lacrime. Al suo posto è subentrato Under al 36′. 21:55 – Secondo quanto appreso da Calcio News 24, Zaniolo ha lasciato lo Stadio Olimpico di Roma su un’ambulanza e ha raggiunto la clinica Villa Stuart. Come si apprende da Sky Sport, il giocatore si sta sottoponendo agli esami strumentali in questi minuti. 22:45 – Terminato il ... Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Roma, per Zaniolo è rottura del crociato: domani l'intervento - OfficialASRoma : Fine primo tempo. Juve avanti con il gol di Demiral e il rigore di Ronaldo. Zaniolo lascia il campo per infortu… - SkySport : Infortunio e lacrime #Roma in ansia per #Zaniolo Il centrocampista è a Villa Stuart #SkySerieA #RomaJuve -