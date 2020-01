Infortunio Zaniolo: lacrime di dolore, il centrocampista piange a dirotto [FOTO] (Di domenica 12 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo – Brutta tegola anche per la Roma, la cui situazione è già complicata per via del risultato che sta maturando all’Olimpico contro la Juventus. Il giovane centrocampista giallorosso, dopo una grande azione personale di 30 metri, viene chiuso da De Ligt e sembra appoggiare male il ginocchio sul terreno. Lungo pianto di dolore per lui, che lascia il campo in lacrime e tra gli applausi dell’intero stadio.L'articolo Infortunio Zaniolo: lacrime di dolore, il centrocampista piange a dirotto FOTO CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

OfficialASRoma : Fine primo tempo. Juve avanti con il gol di Demiral e il rigore di Ronaldo. Zaniolo lascia il campo per infortu… - DiMarzio : #RomaJuventus, infortunio per Zaniolo che lascia il campo in lacrime - ManuelMonzani : Nella dinamica di corsa di #Zaniolo non mi pare ci siano cambi di direzione come Ronaldo 2000, solo appoggi. Dopo 5… -