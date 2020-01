Infortunio Zaniolo, brutte notizie: rottura del crociato per il giallorosso (Di lunedì 13 gennaio 2020) Infortunio Zaniolo – notizie tristissime in casa Roma. L’Infortunio rimediato da Nicolò Zaniolo nel corso della gara contro la Juventus si è rivelato molto grave, come lasciavano intendere le lacrime del calciatore: già recatosi a Villa Stuart per gli accertamenti del caso, il trequartista giallorosso ha riportato la rottura del crociato. La notizia è stata fornita dal giornalista Sky, Angelo Mangiante, sarà resa ufficiale dal club nelle prossime ore. Un vero peccato per la compagine capitolina, ma anche per la Nazionale Italiana che a giugno dovrà disputare gli Europei. La Juventus espugna l’Olimpico e si laurea campione d’inverno: Demiral e Ronaldo affondano la Roma Roma-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Kolarov cerca ancora Demiral, Alex Sandro vuole sostituire Perin L'articolo Infortunio Zaniolo, brutte notizie: rottura del crociato per il giallorosso ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

