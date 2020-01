Infortunio Bani: le condizioni del difensore del Bologna (Di domenica 12 gennaio 2020) Infortunio Bani: il difensore del Bologna ha avuto la peggio in uno scontro con Belotti. Al suo posto Skov Olsen (dal nostro inviato) – Non ce la fa a proseguire Mattia Bani. Il difensore del Bologna ha avuto la peggio in un contrasto con Belotti ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Skov Olsen. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic prova ad agguantare il pareggio, dopo il vantaggio del Torino firmato da Berenguer, ma dovrà fare a meno di Bani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Infortunio Bani Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infortunio Bani