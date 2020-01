Influenza, nuovo virus in arrivo: i sintomi (Di domenica 12 gennaio 2020) A fine gennaio è previsto un picco dell’Influenza che costringerà molti italiani a stare a letto. Tra le complicanze, potranno svilupparsi polmoniti e bronchiti, ma il Ministero della Salute dà già indicazioni su come prevenire il contagio. Influenza, il picco a fine gennaio L’allarme Influenza è già scattato a dicembre, ma il suo picco secondo gli esperti potrebbe giungere a fine gennaio. Ai classici sintomi come tosse, raffreddore, febbre alta, diarrea, mal di stomaco, vertigini e inappetenza, potrebbero sorgere delle complicanze assai più gravi come polmoniti e bronchiti. “Stiamo entrando nella fase di picco dell’Influenza stagionale. Tra Capodanno e l’Epifania abbiamo registrato un incremento dei casi” ha spiegato Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale. “Dall’inizio di gennaio abbiamo avuto almeno un 20% in più di ... Leggi la notizia su notizie

