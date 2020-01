Incendio Lido La Vela: ecco cosa rimane (FOTO) (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – È rimasto solo lo scheletro e poche lamiere del del Lido La Vela, lo stabilimento balneare distrutto nel primo pomeriggio di ieri da un Incendio. A fiamme spente ancora non è chiaro cosa abbia generato l’Incendio. Una prima ricostruzione lo attribuirebbe ad un cortocircuito partito dal tetto che è stata la parte dalla quale alcuni testimoni hanno visto uscire per primo il fumo dando l’allarme ai vigili del fuoco. La struttura, questa mattina, appare transennata come esigenza di sicurezza perché è evidente che potrebbe cedere da un momento all’altro. Già ieri durante le operazioni di spegnimento una parte dello stabilimento è crollata e sfiorando un pompiere che era impegnato nell’intervento per domare le fiamme che hanno avuto facilmente la meglio sulle parti in legno della struttura balneare. L'articolo Incendio Lido La ... Leggi la notizia su anteprima24

RoccoColombo2 : Fiamme sul litorale di Pontecagnano. Un incendio distrugge il lido 'La vela' - ONDANEWSweb : Fiamme sul litorale di Pontecagnano. Un incendio distrugge il lido 'La vela' - - salernotoday : Pontecagnano, in fiamme il lido 'La Vela': deviato il traffico -