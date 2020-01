In Giappone falliscono centinaia di aziende per mancanza di lavoratori (Di domenica 12 gennaio 2020) Lo scorso anno in Giappone sono fallite quasi 500 aziende, e la causa principale di una simile catastrofe economica è da imputare alla carenza di lavoratori. Mentre in Occidente vale il problema opposto, cioè che non ci sono posti di lavoro, nello Stato nipponico vale l’esatto contrario: manca la manodopera. Un sondaggio condotto dalla società di ricerca privata Tokyo Shoko Research ha rilevato che nel 2019 un numero record di imprese Giapponese ha dovuto abbassare le serrande e alzare la bandiera bianca. La cifra esatta ammonta a 426 aziende, il 10% in più rispetto all’anno precedente e il massimo dal 2013 a oggi. Il motivo numero uno che le ha spinte a prendere una decisione così drastica non è da imputare a strategie di mercato sbagliate o alle poche vendite, bensì a una totale emorragia di impiegati, la stesa di cui soffre l’intero Giappone. Analizzando nel ... Leggi la notizia su it.insideover

MilanoFinanza : In Giappone sempre più aziende falliscono perché manca personale -