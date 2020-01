Il Venezuela potrebbe essere il prossimo obiettivo americano (Di domenica 12 gennaio 2020) I rapporti tra Stati Uniti e Venezuela potrebbero conoscere, nel corso del 2020, un ulteriore peggioramento. Caracas è un potente elemento di disturbo alle strategie politiche di Washington in America Latina e l’avvicinarsi delle consultazioni presidenziali americane potrebbe spingere la Casa Bianca ad agire contro il regime Venezuelano ed a favorirne la caduta. Una possibilità, quest’ultima, che non si è mai realizzata malgrado la gravissima crisi economica che attanaglia da anni il Paese, peraltro dotato di enormi riserve petrolifere e l’emergere di un’opposizione politica interna decisa a scalzare l’esecutivo del Presidente Nicolas Maduro dal potere. Le Forze Armate Venezuelane, almeno sinora, hanno fornito al governo un sostegno molto forte ed in grado di rafforzarne la stabilità e la loro presenza, unita alla vastità del territorio nazionale, ha ... Leggi la notizia su it.insideover

