Il Segreto, anticipazioni spagnole: arriva una nuova dark lady (Di domenica 12 gennaio 2020) anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: il piano diabolico di Isabel Le anticipazioni straniere de Il Segreto hanno dell’incredibile: non solo arriverà una nuova dark lady a Puente Viejo a insidiare il potere di Donna Francisca ma la megera verrà addirittura imprigionata dalla nuova arrivata! Finita l’attuale stagione de Il Segreto, la soap farà un salto temporale di qualche anno. Molti personaggi non ci saranno più ma compariranno sedici nuovi protagonisti tra cui la Marchesa Isabel De Los Vivos. Per impossessarsi della Casona di Francisca Montenegro, diventata ora di proprietà di Ignacio Solozabal, Isabel ordirà un piano diabolico. Nelle puntate spagnole de Il Segreto, emergerà il legame tra Isabel e Salvator Castro. La Marchesa ha due figli, Adolfo, che vivrà un amore impossibile con Marta, una delle figlie di Ignacio, e Tomas, che s’innamorerà di Marcela. ... Leggi la notizia su lanostratv

