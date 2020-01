Il segreto anticipazioni: il pericolo incombe, Puente Viejo rischia di essere inondata (Di domenica 12 gennaio 2020) Lola è davvero una assassina come Francisca ha detto a Prudencio? Il giovane non riesce a credere a quello che la donna gli ha raccontato ma allo stesso tempo non smette di pensare a questa circostanza. Ne ha anche parlato con Don Berengario che gli ha consigliato di parlare direttamente con Lola della questione. Ma le cose non sono affatto semplici e anche il prete decide di indagare per capire meglio che cosa nasconde Lola. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani, 13 gennaio 2020. Il segreto da questa settimana andrà in onda intorno alle 16,30 perchè nel day time di Canale 5 ci sarà spazio per una finestra sul GF VIP e una su Amici che, oltre ad andare in onda su Real Time sbarca anche nel pomeriggio di Mediaset. Ma torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni e la trama di domani 13 ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

