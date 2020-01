Il Segreto anticipazioni 13 gennaio 2020: Maria completamente plagiata da Fernando (Di domenica 12 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 13 gennaio 2020 su Canale 5, Maria dimostra al nonno di essere stata ormai completamente plagiata da Fernando: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di lunedì 13 gennaio 2020 su Canale 5 e fin dalle anticipazioni saremo di fronte a una Maria ormai completamente in balìa di Fernando. Maria è stata completamente plagiata da Fernando, e lo dimostra non soltanto accettando le cattiverie dell'infermiera Dori, ma soprattutto attaccando suo nonno solo per aver sospettato che il Mesia fosse in qualche modo coinvolto in tutti gli ultimi tragici accadimenti. Carmelo, intanto, è riuscito a tornare a casa anche se con ferite gravissime, dopo il duello con il Fraile, ucciso poi da Fernando. Il Segreto tornerà domani, 13 gennaio 2020, ... Leggi la notizia su movieplayer

Noovyis : (Il Segreto anticipazioni 13 gennaio 2020: Maria completamente plagiata da Fernando) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Segreto anticipazioni 13 gennaio 2020: Maria completamente plagiata da Fernando - zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni 13 gennaio 2020: Maria difende Fernando a spada tratta! - #Segreto #Anticipazioni… -