Il retroscena su Soleimani: gli Usa volevano eliminarlo da 18 mesi (Di domenica 12 gennaio 2020) Il raid che ha portato all’uccisione di Qasem Soleimani non è stato preparato all’ultimo secondo, in fretta e furia. Gli Stati Uniti erano sulle tracce del generale iraniano, nonché capo delle Forze Quds dei Pasdaran, da ben 18 mesi. Washington aspettava soltanto il momento giusto per colpire, e lo ha fatto nove giorni fa sferrando un attacco mirato all’aeroporto di Baghdad, in Iraq, dove in quel preciso istante stava transitando il convoglio che trasportava Soleimani. Secondo quanto riportato dal New York Times in un lungo reportage sui “Sette giorni più pericolosi” dell’amministrazione Trump, il generale si trovava dallo scorso maggio nella lista dei possibili obiettivi statunitnesi “da abbattere per ritorsione”. Ancor più nel dettaglio, il 31 dicembre, mentre migliaia di manifestanti iracheni prendevano d’assalto l’ambasciata americana a Baghdad, ... Leggi la notizia su it.insideover

