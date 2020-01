Il proprietario si attarda nel negozio, il cane “spazientito” si mette a suonare il clacson: la scena è da ridere (Di domenica 12 gennaio 2020) Il cane è rinchiuso in auto, mentre il proprietario si attarda in un negozio per alcune commissioni. Così, il quadrupede, spazientito, inizia a suonare il clacson per attirare la sua attenzione. È la scena da ridere a cui ha assistito un ciclista, Steele von Hoff a Melbourne, in Australia, che ha pubblicato il video su Instagram. Il ritorno del padrone, come si vede dalle immagini, tranquillizza il cane. L'articolo Il proprietario si attarda nel negozio, il cane “spazientito” si mette a suonare il clacson: la scena è da ridere proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

