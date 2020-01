Il premier libico Al Sarraj accetta il cessate il fuoco e apre ad una trattativa sotto l’egita dell’Onu. Conte: “Lavoriamo ad una soluzione politica per fermare il conflitto interno” (Di domenica 12 gennaio 2020) In vigore dalla mezzanotte il cessate il fuoco in Libia. Il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, ha accettato il cessate il fuoco proposto da Turchia e Russia al quale hanno aderito anche le forze del generale dell’Est, Khalifa Haftar. In un comunicato pubblicato nella notte dal Gna, il premier libico, oltre a confermare l’adesione al cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte e a promettere di difendersi in caso di sua violazione, invita le parti a una trattativa sotto egida Onu su come pervenire ad una tregua duratura e a lavorare con tutti i libici per una conferenza nazionale in vista della Conferenza di Berlino per giungere alla pace. “Sul piano concreto – ha detto il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato al-Sarraj a Palazzo Chigi – lavoreremo per la riuscita della Conferenza di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

