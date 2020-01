Il piano in Vaticano per consegnare la Cei al vescovo pro migranti (Di domenica 12 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi I vescovi italiani ragionano su un "Sinodo interno" che allontani in modo definitivo i cattolici da Matteo Salvini. Ma c'è anche un altro scopo Un Sinodo dei vescovi italiani che consolidi quello che è già evidente: una marcata svolta a sinistra. L'idea che circola in certi emisferi ecclesiastici assomiglia a quella da cui è scaturito il concilio interno della Conferenza episcopale teutonica. Con una differenza: il cardinale Reinhard Marx e gli altri presuli tedeschi stanno cercando di riformare l'organizzazione interna e il rapporto tra dottrina e morale sessuale, distanziandosi dai "vincoli" di Roma; le correnti progressiste italiane sembrano intenzionate ad organizzare un "appuntamento sinodale" ben più politicizzato, potento contare sul sostegno del Vaticano. Un "appuntamento sinodale" - appunto - in grado di mettere all'angolo quella frangia ... Leggi la notizia su ilgiornale

