Il mondo sulle spalle: trama, cast e curiosità della fiction con Beppe Fiorello nei panni di Enzo Muscia (Di domenica 12 gennaio 2020) Torna su Rai1 Il mondo sulle spalle, la fiction prodotta dalla Rai che racconta in maniera romanzata la storia di Enzo Muscia e della A-Novo, l’azienda per cui lavorava in origine e che lui ha rilevato dopo che la stessa aveva deciso di licenziarlo insieme a tanti altri suoi colleghi (che lui ha puntualmente riassunto). Il film per la tv uscito lo scorso anno torna in onda domenica 12 gennaio, in prima serata su Rai1 dalle 21.15 circa in poi. Nei panni del personaggio modellato su Enzo, qui ribattezzato Marco, c’è il mattatore delle fiction Beppe Fiorello e, nel ruolo di sua moglie Carla, la bella Sara Zanier (QUI tutto quel che c’è da sapere su di lei). Beppe Fiorello con il vero Enzo Muscia Il mondo sulle spalle, la trama: anticipazioni martedì 19 febbraio Marco è un tecnico specializzato in assemblaggio di componenti video. È bravo, affidabile e gode la fiducia del ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

