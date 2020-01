Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di domenica 12 gennaio 2020) Il Mondo sulle Spalle è il film stasera in tv domenica 12 gennaio 2020 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Nicola Campiotti è interpretata da Giuseppe Fiorello. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: cast e scheda GENERE: DrammaticoANNO: 2019REGIA: Nicola CampiottiATTORI: Giuseppe Fiorello, Sara Zanier, Andrea Pennacchi, Stefano Rossi Giordani, Alberto Basaluzzo, Gianluca Gobbi, Viola Sartoretto, Claudia Penoni, Antonio Zavatteri, Gianluca Ferrato, Enrico Ianniello, Olivia ManescalchiDURATA: 100 Minuti Il Mondo sulle Spalle film stasera in tv: trama Marco è un tecnico specializzato in assemblaggio di componenti video. È bravo, affidabile e gode la ... Leggi la notizia su cubemagazine

repubblica : I volti dei vigili del fuoco sulle vele della Sydney Opera House - LegaDilettanti : ?? Hai lottato fino all'ultimo come un guerriero contro un male terribile, sempre con il sorriso sulle labbra! Ci h… - Agenzia_Ansa : Etilometro a infrarossi per evitare la guida ubriachi. Ue chiede centraline sulle auto, la Francia ha gia' iniziato… -