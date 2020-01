Il Libia c’è l’accordo per una tregua (Di domenica 12 gennaio 2020) Le due fazioni che si stanno combattendo hanno accettato il cessate il fuoco proposto da Russia e Turchia, che però potrebbe non durare Leggi la notizia su ilpost

