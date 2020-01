Il giovane The Rock, Peter Pan e Chucky la bambola assassina nel futuro dei canali Universal (Di domenica 12 gennaio 2020) La giornata di sabato 11 gennaio ha visto NBCUniversal e i suoi diversi canali protagonisti degli incontri del TCA (Television Critcs Association) press tour. Oltre alle serie tv in onda, con il rinnovo triennale di New Amsterdam, si è parlato molto del futuro del gruppo e dei titoli che arriveranno e che sono in produzione.Tra questi è stato rinviato alla stagione 2020/21 The Kenan Show, una commedia con Kenan Thompson ordinata agli upfront di maggio ma che per gli impegni del protagonista con il Saturday Night Live non è ancora pronta. Paul Telegdy, capo di NBC Entertainment ha spiegato che l'idea di produrre solo in un determinato periodo è superata e che oggi è conveniente essere sempre pronti ad accogliere le novità. Young Rock - Il giovane The Rock Restando sul canale in chiaro del gruppo, NBC, l'idea di essere sempre pronti ad accogliere nuovi progetti ha portato all'ordine da ... Leggi la notizia su blogo

tvblogit : Il giovane The Rock, Peter Pan e Chucky la bambola assassina nel futuro dei canali Universal - staykyeom : the rock in quella foto da giovane - justiceforkurt5 : RT @blackismycolor_: Il 10 giugno 2016 viene uccisa da tre colpi di pistola la giovane cantante statunitense Christina Grimmie, diventata c… -