Il giorno del matrimonio uomo chiede il divorzio, il motivo è incredibile (Di domenica 12 gennaio 2020) Un uomo non aveva mai conosciuto la sua futura moglie perché è usanza in Arabia Saudita, dove si è svolta questa vicenda sposarsi e vedersi in faccia, dunque conoscersi, solo al momento delle fotografie, durante la festa, a rito religioso avvenuto. E’ così è stato anche per questa coppia per la quale il matrimonio era stato combinato. Quado però, al momento delle fotografie, la donna ha tolto il velo e l’uomo ha potuto vedere il suo volto è rimasto scioccato perchè ha ritenuto che la moglie fosse bruttissima. L’uomo non sopportava l’idea di poter essere sposta ad una donna così brutta e ha immediatamente chiesto il divorzio. C’è solo da immaginarsi come si sarà sentita quella povera donna ad essere giudicata così brutta da non meritare il suo sposo. La tradizione di quel paese, purtroppo, vuole così ma il rischio di non piacersi quando ci si sposa e poi ci si ... Leggi la notizia su baritalianews

micillom5s : Ecco come il #RedditoDiCittadinanza Restituisce dignità alle #famiglie. La #famiglia di Giovanna formata da 4 perso… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Egon Schiele, Donna seduta con ginocchio piegato, 1917, National Gallery, Praga, Repubb… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Giovanni Segantini, Trittico delle Alpi: Morte, 1898-1899, Museo Segantini, St. Moritz… -