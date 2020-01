Il futuro del gaming su PC al CES 2020: tra nuovi, strepitosi monitor ed un'ottima tecnologia per il VR - articolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Il CES 2020 è iniziato da poco ma ci ha già portato tante novità nell'ambito del PC gaming da aziende come Asus, Nvidia, Lenovo ed LG. Nonostante molti dei nuovi prodotti presentati siano alquanto 'standard', ci sono state anche alcune sorprese inaspettate, tra cui il primo monitor da gaming a 360Hz, il supporto al Ray Tracing e al DLSS per una pletora di giochi recenti ed un impressionante monitor Mini LED 4K. Sia chiaro: gran parte dell'hardware presentato nel corso dell'evento appartiene a fasce di mercato piuttosto alte ma è lecito aspettarsi il debutto di queste caratteristiche anche su modelli più abbordabili, nei prossimi mesi. Si tratta di una buona occasione per dare uno sguardo al futuro dell'industria del gaming su PC e a ciò che ci aspetta in questo 2020. Ecco gli annunci che ci hanno colpito maggiormente.Iniziamo con il monitor a 360Hz di cui vi abbiamo parlato in apertura. ... Leggi la notizia su eurogamer

