Il futsal campano piange Antonio Capuozzo, l’ex Napoli e Marcianise (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dolore nel mondo del calcio a 5 italiano e campano in particolare per la morte di Antonio Capuozzo, trovato senza vita nella propria auto, probabilmente a causa di un malore. La macabra scoperta è stata fatta alle prime luci dell’alba quando un passante si è accorto dell’auto con un uomo all’interno, privo di sensi. Allertati subito Polizia e 118 ma, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. Capuozzo, un volto noto per le sue qualità di calcettista, è stato campione d’Italia con la maglia del Pescara nel 2015 (ha vinto anche due Coppe Italia e due Supercoppe), ma prima di spiccare il volo e vestire anche la maglia della Nazionale, ha vissuto tante esperienze nella sua terra. Ha indossato, infatti, le maglie di Aversa, Bellona, Marcianise, Marigliano e Napoli Vesevo. Un ... Leggi la notizia su anteprima24

