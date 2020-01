Il figlio dà a Jennifer Garner un assegno da 150 euro per "essere sua madre". "Lo avrei fatto gratis" (Di domenica 12 gennaio 2020) Quanto vale donare la vita a un bambino e crescerlo? Centosessantotto dollari e 42 centesimi, secondo il figlio di Jennifer Garner. Il piccolo Sam, 8 anni, ha pensato di sdebitarsi con la madre elargendo il ricco assegno dalla sua “banca” personale.Lo testimonia la stessa attrice, postando su Instagram uno scatto che ritrae l’assegno fasullo, nel quale è possibile leggere la causale: “essere mia madre”. “Io lo farei anche gratis”, scherza l’attrice, che poi aggiunge, “Anzi, aspetta. Ora che ci penso lo faccio già gratis”. Sam è il terzogenito delll’attrice, figlio di Ben Affleck. Sui social molti utenti hanno battuto un like allo scatto: “Adorabili”. Visualizza questo post su InstagramApparently, birthing and raising someone is valued at $168.42. I guess I should keep my day ... Leggi la notizia su huffingtonpost

