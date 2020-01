Il Collegio, Roberta Zacchero contro gli haters (Di domenica 12 gennaio 2020) Le chat di Roberta Zacchero contro Claudia Dorelfi (che potete recuperarle premendo qua) hanno diviso in due i fan della trasmissione de Il Collegio, fra chi si è schierato nel #TeamZacchero e chi, invece, nel #TeamDorelfi. Molti fan della Dorelfi hanno preso di mira le storie ed i post su Instagram della Zacchero, che si è trovata il profilo pieno di critiche ed insulti. Per questo motivo la 17 enne torinese ha deciso di rispondere con un video: “Devo dire una cosa: non me ne frega nulla della vostra opinione su cose che non vi riguardano. Chiaro? Non vi è stata chiesta e non siete tenuti a venirmela a dire. Ma soprattutto: tutti gli insulti che sto ricevendo, beh, haters make me famous. L’ho sempre detto, mi date tanta importanza. Se sono qualcuno è solo grazie a voi”. I fan di Claudia non sono d’accordo. Visualizza questo post su ... Leggi la notizia su bitchyf

GenovaOn : Il Collegio: Roberta Zacchero svela qualche curiosità sulla trasmissione e su George Ciupilan… - GenovaOn : Il Collegio: Roberta Zacchero svela qualche curiosità sulla trasmissione e su George Ciupilan… - nicolefacose : Anche a me Roberta Zacchero sa di persona ipocrita e mi ha infastidito molto all'interno del collegio, ma non penso… -