“I senatori del Napoli gelosi di Lozano”: spunta la rivelazione shock (Di domenica 12 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Costato quasi 50 milioni di euro, Hirving Lozano fin qui è stato autore di una stagione deludente. La frenata è stata brusca dopo la partenza sparata e il gol alla Juventus all’esordio con la maglia del Napoli. Quello scatto bruciante, lasciando sul posto De Ligt, e il tocco per il 2-3, aveva entusiasmato Napoli. Bene, la notte dell’Allianz Stadium è stato l’unico momento in cui i tifosi azzurri hanno potuto ammirare le qualità dell’attaccante messicano. Dopo la sfida contro i bianconeri, del “Chucky” s’è visto poco o niente. Fino a questo momento l’attaccante messicano ha deluso le aspettative, ma spuntano alcune rivelazioni shock su un possibile astio con i senatori azzurri. Ha del clamoroso infatti la rivelazione del giornalista di Repubblica Marco Azzi, che attraverso il suo account ufficiale Twitter ha risposto ... Leggi la notizia su anteprima24

