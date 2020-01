I me contro te hanno incontrato migliaia di fan per le anteprime del film! (Di domenica 12 gennaio 2020) Oggi Luì e Sofì hanno presentato il loro film Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S a Roma e a Milano durante le anteprime dove hanno incontrato i loro piccoli fan. Nella giornata di oggi Luì e Sofì, ovvero i popolarissimi Me contro Te, hanno presentato il film Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S a Roma e a Milano durante le anteprime dove hanno incontrato i loro tantissimi fan. Bagno di folla per le due star del web che settimane fa hanno annunciato sul loro canale YouTube le anteprime del 12 gennaio: in sole 48 ore sono stati venduti più di 4000 biglietti rendendo sold out l'evento. Sono ben 13 le sale dove oggi i Me contro Te hanno salutato il team Trote (così vengono chiamati ... Leggi la notizia su movieplayer

