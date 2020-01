Hockey ghiaccio, Alps League 2020: Asiago battuta agli shoot-out dal Feldkirch, Gherdeina si impone sul Vienna (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si sono disputati due match di Alps League 2019-2020, torneo europeo di Hockey su ghiaccio, stasera. Due anche le squadre italiane impegnate: Asiago è stata superata a domicilio dal Fleldkirch, che si è imposto ai rigori dopo il 4-4 dei tempi regolamentari, mentre Gherdeina si è imposta sul Vienna con il punteggio di 6-2. Le Furie con questo successo restano in corsa per i playoff, anche se le speranze sono ridotte al lumicino. La sconfitta brucia invece ad Asiago, che getta al vento due punti che si sarebbero rivelati utilissimi per aggrapparsi alla Top Six, distante proprio due lunghezze al momento. Asiago-Feldkirch 4-5 (dopo i rigori) Una rete per parte nel primo periodo: Migross avanti con il canadese Steven McParland, pareggio ospite marcato da Kevin Puschnik. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa tornano altre due volte in vantaggio, prima con lo stesso McParland e poi ... Leggi la notizia su oasport

fabjorov : La lama che solca il ghiaccio e il rumore della stecca e del puck sono ancora un'emozione (e lo saranno per sempre)… - AllesHockey : RT @LSportCH: SC Rapperswil-Jona Lakers vs HC Ambrì-Piotta 1-4 – Recap, statistics and video highlights! - AllesHockey : RT @LSportCH: SC Rapperswil-Jona Lakers vs HC Ambrì-Piotta 1-4 – Resoconto, statistiche e riflessi filmati! -