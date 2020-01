Highlights Cagliari-Milan 0-2: video, gol e sintesi. Ibrahimovic segna e trascina il Diavolo (Di domenica 12 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic scuote il Milan. Lo svedese, dopo il rientro in campo di domenica scorsa contro la Sampdoria, decide il match in casa del Cagliari con gol e prestazione. I rossoneri passano alla Sardegna Arena con il punteggio di 2-0 con le reti dell’ex Galaxy e del lusitano Leao (che aveva aperto le marcature) e provano a dare la svolta ad una stagione quanto mai tribolata. Dall’altra parte, invece, i sardi cadono ancora, per la quarta volta consecutiva, e devono iniziare a rimboccarsi le maniche per non sprofondare in una vera e propria crisi. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti di Cagliari-Milan 0-2. video: GLI Highlights DI Cagliari-Milan alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ... Leggi la notizia su oasport

Sport_Mediaset : #SerieA, gli #highlights di #CagliariMilan qui ??? #SportMediaset - OA_Sport : Highlights Cagliari-Milan 0-2: video, gol e sintesi. Ibrahimovic segna e trascina il Diavolo - milansette : La prima gioia di Ibrahimovic rilancia il nuovo Milan: 2-0 a Cagliari GUARDA GLI HIGHLIGHTS -